قوات الجيش فى مالطا تنقذ مئات المهاجرين من البحر المتوسط

فاليتا (رويترز)

قال الجيش فى مالطا إن قواته أنقذت ما يربو على 400 مهاجر خلال أربع عمليات منفصلة فى البحر اليوم الأربعاء ونقلتهم إلى شاطئ الجزيرة الصغيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

وقال مسؤول بالحكومة إن عدد من تم إنقاذهم كان من أكبر الأعداد التى وصلت إلى مالطا خلال عدة شهور، فيما ذكر مصدر عسكرى أن السلطات تراقب قوارب مهاجرين أخرى فى وسط البحر المتوسط ولم يتضح على الفور إن كانت السلطات فى مالطا تعتزم التدخل.

وذكرت منظمات غير حكومية أن عدة قوارب تحاول عبور البحر المتوسط والوصول إلى أوروبا، وقالت منظمة سى ووتش انترناشونال على تويتر إن قاربا مطاطيا يحمل ما لا يقل عن 80 شخصا يفرغ منه الهواء على بعد نحو 50 ميلا بحريا من ساحل بلدة القرة بوللى فى ليبيا. وأضافت "الكثير من الأشخاص فى الماء. هناك احتمال كبير بوجود غرقى ومفقودين". وقالت المنظمة إن خفر السواحل الليبي موجود فى الموقع فيما يبدو.

ودأبت مالطا على القول إن قوارب دورياتها لن تنقذ المهاجرين إلا عندما تراهم فى محنة، وأغلقت مالطا وجارتها إيطاليا موانيهما خلال العام الأخير أمام سفن المؤسسات الخيرية التى تنتشل المهاجرين قبالة ساحل ليبيا وطالبتا الاتحاد الأوروبى بتوزيع أى مهاجرين يصلون إلى سواحلهما على الدول الأعضاء.