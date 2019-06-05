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قبل ما تلعب و"تفرقع".. الإفتاء توضح حكم الشرع فى استخدام الألعاب النارية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:18 م
قبل ما تلعب و"تفرقع".. الإفتاء توضح حكم الشرع فى استخدام الألعاب النارية الاحتفال بالألعاب النارية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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حذرت دار الإفتاء المصرية، من استخدام الألعاب النارية التى تنتشر الآن، ويستخدمها الكبار والصغار تعبيرًا عن ابتهاجهم واحتفالهم بالأعياد، مؤكدة أنها من الأمور التى نهت عنها الشريعة الإسلامية.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نهت الشريعة الإسلامية عن ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح، أو باستخدام أداةٍ تافهة مثل الألعاب النارية المنتشرة الآن".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدرى، لعل الشيطان ينزع فى يده، فيقع فى حفرةٍ من النار"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلمٌ عظيمٌ".

ويحتفل المصريون اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس الأول أن اليوم هو أول أيام شهر شوال.

 


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