سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

قبل ما تخرج أو تسافر.. أعرف درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:55 ص
قبل ما تخرج أو تسافر.. أعرف درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الفطر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال خبراء هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية، والأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات، وطالبوا المسافرين بتوخى الحذر من الشبورة المائية.
 
وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية خلال عيد الفطر المبارك وحتى الخميس 6 يونيو وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية والتى جاءت كما يلى:
 
- السواحل الشمالية وشمال سيناء من 29 إلى 31 درجة مئوية
- محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 35 إلى 36 درجة مئوية
- محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية
- محافظات جنوب الصعيد من 44 إلى 45 درجة مئوية
- محافظات جنوب سيناء من 35 إلى 36 درجة مئوية
 

 


الارصاد

هيئه الارصاد

طقس العيد

عيد الفطر

حاله الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس العيد معتدل على السواحل حار بالدلتا والصعيد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 30 مايو 2019 02:04 م

طقس "الويك إند" حار جدا.. استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38.. الأرصاد: انخفاض طفيف وتدريجى بمعدل 3 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة.. والعظمى بالعاصمة تصل إلى 36 الأحد المقبل

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 م

طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الخميس، 30 مايو 2019 10:31 ص

تصل 44 درجة على بعض أنحاء الجمهورية.. اعرف توقعات طقس الغد

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:07 م

لا تتعرضوا لأشعة الشمس وأكثروا شرب السوائل.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وغدا ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 39درجة.. الأرصاد: طقس "الويك إند" شديد الحرارة بأغلب الأنحاء ويشهد انخفاضا بمعدل درجة واحدة

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة