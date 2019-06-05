قبل ما تخرج أو تسافر.. أعرف درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الفطر

قال خبراء هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية، والأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات، وطالبوا المسافرين بتوخى الحذر من الشبورة المائية.

وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية خلال عيد الفطر المبارك وحتى الخميس 6 يونيو وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية والتى جاءت كما يلى:

- السواحل الشمالية وشمال سيناء من 29 إلى 31 درجة مئوية

- محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 35 إلى 36 درجة مئوية

- محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية

- محافظات جنوب الصعيد من 44 إلى 45 درجة مئوية

- محافظات جنوب سيناء من 35 إلى 36 درجة مئوية