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قائمة حصيلة الضربات الأمنية على مستوى الجمهورية فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:11 م
قائمة حصيلة الضربات الأمنية على مستوى الجمهورية فى أول أيام عيد الفطر حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن  فى أول أيام عيد الفطر المبارك حيث تمكنت  من ضبط 38 قطعة سلاح نارى، 119 قضية مخدرات، 182 دراجة نارية مخالفة، 22534 مخالفة مرورية، 1141 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات وتنفيذ 54317 حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-    

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

-فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط «عدد 38 قطعة سلاح نارى بحوزة 36 متهم»، وتم ضبط «5 بنادق آلية، 8 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، 22 فرد محلى، 91 طلقة مختلفة الأعيرة، 7 خزينة متنوعة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 188 قطعة سلاح أبيض».  

 مجال تنفيذ الأحكام

-فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 54317 حكم قضائى متنوع، تم ضبط: «175 حكم جناية، 17455 حكم حبس جزئى، 2994 حكم حبس مستأنف، 27566 حكم غرامة، 6127 حكم مخالفة» .  

 مجال ضبط قضايا المخدرات

-فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 119 قضية مخدرات بحوزة 123 متهم ضُبط خلالها الآتى : «كمية من مخدر البانجو وزنت 55,560 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,097 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,656 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت  264 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 660 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 60 جرام، عدد 3189 قرص مخدر» .

-فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين:

ضبط 32 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، 5 هارب من تنفيذ حكم المراقبة.

-فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط 8 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.  

-فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة  :

ضبط 182 دراجة نارية مخالفة.  

-فى مجال ضبط المركبات المبلغ بسرقتها:

  ضبط  2 دراجة نارية.  

-فى مجال فحص السائقين:

فحص 48 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الماد المخدرة ، تبين إيجابية 7 منهم.

-فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق:

ضبط  22534 مخالفة مرورية متنوعة ، 1141 مخالفة مرافق متنوعة، 60 قضية بيئة .

-فى مجال ضبط قضايا المصنفات :

ضبط 25 قضية مصنفات متنوعة.

-تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية. 


وزاره الداخليه

الحملات الامنيه

عيد الفطر

مخدرات

هاربين

درجات بخاريه

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