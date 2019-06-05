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فيديو وصور .. محافظ كفر الشيخ يهدى الوروّد للمرضى ويرددون "مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا "

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:51 ص
فيديو وصور .. محافظ كفر الشيخ يهدى الوروّد للمرضى ويرددون "مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا " محافظ كفر الشيخ يقبل أحد الأطفال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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حرص الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على زيارة مستشفى كفرالشيخ العام، بعد أدائه صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة بساحة الإستاد الرياضى، وتابع "المحافظ" مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى.

وأهدى محافظ كفرالشيخ، الوروّد لمرضى المستشفى العام مقدماً لهم خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل بإذن الله، كما استمع إلى طلباتهم، وعبر المرضى عن سعادتهم بزيارة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لهم داعيين المولى العلى القدير لمصر أن يحفظها من كل سوء قائلين "مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا".

وكان محافظ كفرالشيخ، قد زار عدد من أقسام مستشفى كفرالشيخ العام، للإطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية، مقدماً خالص التهنئة للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما أوصاهم بالإهتمام بالمرضى ورعايتهم، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير عام مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكان محافظ كفر الشيخ قد دى صلاة العيد فى ساحة الاستاد الرياضى، وتوافد عليه الأطفال لمصافحته والتقاط الصور التذكارية معه، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية. 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (1)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (3)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (4)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (5)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (6)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (7)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (8)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (9)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (10)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

 
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (8)

 

محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال (12)
محافظ كفر الشيخ يهدي الورود للمرضى ويصافح الاطفال

 

 


كفر الشيخ

عيد الفطر

مستشفى كفر الشيخ العام

ساحة الاستاد الرياضى بكفر الشيخ

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