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فيديو.. محمد صلاح يسمح للجماهير بالتقاط الصور التذكارية بمدخل منزله

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:51 ص
فيديو.. محمد صلاح يسمح للجماهير بالتقاط الصور التذكارية بمدخل منزله محمد صلاح
الغربيه - مصطفى عادل

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سمح الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، لدخول عدد من المعجبين والمحبين، الذين تجمعوا أمام منزله من أرجاء محافظة الغربية، وبعض المحافظات المجاورة بالدخول إلى مدخل المنزل، لمصافحته والتقاط الصور التذكاريه معه.
 
ورصد" اليوم السابع" التقاط الفرعون المصرى الصور مع المعجبين بمدخل المنزل، وقرر بعد ذلك الصعود لشقته للاستراحه بعد عودته من السفر.
 

محمد صلاح

الفرعون المصرى

ليفربول

الغربيه

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