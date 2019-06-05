فيديو.. محمد صلاح يسمح للجماهير بالتقاط الصور التذكارية بمدخل منزله

الغربيه - مصطفى عادل

سمح الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، لدخول عدد من المعجبين والمحبين، الذين تجمعوا أمام منزله من أرجاء محافظة الغربية، وبعض المحافظات المجاورة بالدخول إلى مدخل المنزل، لمصافحته والتقاط الصور التذكاريه معه.

ورصد" اليوم السابع" التقاط الفرعون المصرى الصور مع المعجبين بمدخل المنزل، وقرر بعد ذلك الصعود لشقته للاستراحه بعد عودته من السفر.