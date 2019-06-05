فيديو.. مجدى الغرابلى يهنئ أهالى مطروح بالعيد عبر "اليوم السابع"

مطروح _ حسن مشالي

بعث اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، التهنئة لأهالى مطروح بعيد الفطر المبارك، من خلال مقطع فيديو اختص به "اليوم السابع"، وأكد انتهاء أعمال التطوير والاستعدادات للصيف، والتى ستكون ميزة إضافية لأهالى مطروح والمصطافين.

وأعرب محافظ مطروح، عن خالص أمنياته لأهالى مطروح بالصحة والسعادة، وأن يوفقه الله لعمل الخير دائماً.

وحول الاستعداد للمصيف والتطويرات الجديدة التى تشهدها المحافظة، أكد اللواء مجدي الغرابلي، بأن الصورة أبلغ من الكلام، وأنه تم الانتهاء من الاستعدادات الإدارية والفنية، والتطويرات فى الشواطئ وصلت حاليا لنسبة 90 %، وعقب أسبوع العيد ستكون الاستعدادات بنسبة 100 % من تطوير شاطئ الغرام وشاطئ كليوباترا والكرنيش القديم وجميع الشواطئ.

وأشار محافظ مطروح إلى تطوير الحدائق العامة والطرق والشوارع، والمحاور الجديدة التي تم افتتاحها، وكل هذا سيضيف ميزة لمطروح وأهلها والمصطافين.