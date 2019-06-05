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فيديو.. الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:24 م
فيديو.. الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين
كتب محمود عبد الراضى

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أصدرت  وزارة الداخلية منذ قليل بيانا كشفت فيه الكواليس، وأخر تطورات استهداف كمين العريش فجر اليوم .

وجاء فى البيان: "فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش.  

وتابع البيان: أثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق

 

 

 
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (2)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (3)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (4)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (5)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (6)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (7)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (8)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (1)

الداخلية

حادث العريش

حادث كمين العريش

اليوم السابع بلس

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

بالصلاة على النبى

احنا محتاجين زكي بدر

عدد الردود 0

بواسطة:

على

الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد أثلجتم صدورنا وأرحت الشهداء فى قبورهم.

عدد الردود 0

بواسطة:

المواطن مصري

كده صح الصح تـسـلم الأيادي وألف نور ورحمه على شهداء الوطن وتحيا مصر

هذا الخبر أثلج قلوبنا التي تألمت صباح العيد لشهداء الوطن الذين استشهدوافجر اليوم بواسطة جماعات إرهابيه هم خوارج العصر ويتخذون من الدين الحنيف ستارا لأعمالهم الدنيئة .. اضربوهم بيد من حديد ونار وبلا رحمه  فهم ماجورين خونه وليس لهم علاقة بأي دين ولايعرفون الله ايضا... تسلم الأيادي ياشرطة بلادي الباسلة فقد أخذتم بثأر زملائكم وأسعدتم المصريين .. والرحمة لشهداء الوطن نحتسبهم في جنة الخُلد وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

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