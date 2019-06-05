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فتح حديقة الأورمان أمام زوار عيد الفطر.. و2 جنيه للتذكرة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 ص
فتح حديقة الأورمان أمام زوار عيد الفطر.. و2 جنيه للتذكرة حديقة الأورمان - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال المهندس محمود زكى، رئيس الإدارة المركزية للتشجير، إنه تقرر  فتح حديقة الاورمان بالجيزة  بعد الانتهاء من جميع استعدادات لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك.

وأضاف محمود زكى، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن حديقة الأورمان تستقبل روادها بسعر تذكرة الدخول 2 جنيه فقط، موضحا أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة، بغرض تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الحديقة خلال فترة إجازة عيد الفطر، لمواجهة أى حالات مرضية طارئة.

 وتابع رئيس التشجير، أنه تم  التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتواجد مكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم توفير السلات وأكياس القمامة لزوار الحديقة لرمى المخلفات، من أجل الحفاظ على نظافة الحديقة، مناشدا الزائرين بالحفاظ على مظهر الحديقة، من خلال وضع المخلفات فى الأكياس المتوفرة.

 


حديقة الاورمان

سعر تذكرة الاورمان

زوار حديقة الاورمان

سيارات الاسعاف

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