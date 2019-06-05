علشان تعيد بسلام.. احذر ضربة الشمس وتعرف على أعراضها

أعراض ضربة الشمس
- ارتفاع درجة حرارة الجسم لـ40 درجة مئوية
- تغير الحالة العقلية أو السلوك يمكن أن ينتج عنها الارتباك والتهيج والهذيان والنوبات والغيبوبة
- التعرق الشديد
- الغثيان والقيء
- احمرار الجلد.
- التنفس السريع.
- الصداع
ضربة شمس
طرق التعامل مع الشخص المصاب بضربة الشمس
- ضع الشخص المصاب في الظل أو في الداخل.
- قم بإزالة الملابس الزائدة.
- قم بتبريد الشخص بكل الوسائل المتاحة ضعه في حوض ماء بارد أو دش بارد أو ضع أكياس الثلج أو المناشف الباردة والمبللة على الرأس والرقبة والإبطين والمنطقة الأربية.
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