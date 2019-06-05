عقد الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية - السعودية الإثنين المقبل

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أعلنت وزارة الطاقة الروسية ، أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية - السعودية سيعقد في 10 يونيو الجارى بالعاصمة الروسية (موسكو).

وأشار بيان لوزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء إلى أن هذا الاجتماع هو السادس للجنة الحكومية الروسية - السعودية المعنية بالتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتقنى.

وأضاف أن الاجتماع سيعقد برئاسة وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، خالد الفالح، وسيبحث تطوير التعاون الاقتصادى الثنائى بين البلدين، ومتابعة تنفيذ المشاريع التى جرى الاتفاق عليها فى الاجتماعات السابقة للجنة الحكومية الروسية - السعودية المشتركة