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عايز تخرج فى عيد الفطر.. اعرف أشهر الأماكن الترفيهية بحديقة حيوان الجيزة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:00 ص
عايز تخرج فى عيد الفطر.. اعرف أشهر الأماكن الترفيهية بحديقة حيوان الجيزة حديقة الحيوان بالجيزة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، أهم وأشهر الأماكن التى يفضلها زوار حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فى عيد الفطر المبارك. 

-عروض لضباع المنقطة.

-عروض لزوجى "الأسد مروان" و"الأنثى لولا".

-عروض أشبال الأسود سكر وليليى.

 - عروض لدود أشهر شمبانزى بالحديقة

 - أماكن إيواء زوجى الكونغر الأحمر

- اشبال لادة أنثى النمر.

-ولادات حيوان اللاما الأهلية - الأيل الأوروبى.

 -مكاك البنغال والفقس الجديد لطائر العنز الأبيض.

-فقس طائر الفزان الذهبى.

-مولود أنثى الجمل الآسيوى.

-أماكن إيواء الدب البنى الروسى والملقبين بـ"عنتر وحسونة"، نجوم الحديقة.

 

- بحيرات البط وجزيرة الشاى.

- أماكن إيواء القردة "نادر" و"وحيد" ورشيدة وجمعة والقرد الأصفر.

-عروض سبع البحر "اللمبى"و"جاميكا".

-أماكن الزرافة "سونسون"..والشمبانزى لوزة ويويو والبرنس.

-أماكن عروض بانوراما للولادات الحديثة وأبرزها النسناس.

- أماكن عروض للفهد وأنثاه.

-عروض الأسود وفرس النهر.

 - الأسود "حسين فهمى والحاج متولى، والأبيض الملقبين بـ"نجوم الحديقة".

- الجزيرة المائية لعرض البجع.

-حديقة حيوان الطفل وتدعيمها بالحيوانات الأليفة.

-الاستراحة الملكية والجبلاية "الملكية والشمعدان".

 -بركة "سيد قشطة".

- بحيرات البط وجزيرة الشاى.

- قطار فرس النهر.

 -أماكن عرض الحيونات المحنطة بالمتحف الحيوانى.

-أماكن عروض الكانجرو"ريفو"، وفقس البجع الأبيض.

- عروض الفيلة نعيمة.

-عروض 4 دببة منها "سلوى" أقدم دبة بالحديقة وهانى ونيفين وسماح.

-أماكن الحيوانات الجديدة مثل جرتير كودو وغزال و2 إيلاند بوجا و2 بقر وحشى جنوبى.

-مولود لأبو عدس "لولبى القرون" المهدد بالانقراض، وبوجا يلاند، وقرد حبشى، وعبلنج سودانى، وكبش أروى، وابوحراب سودانى.

-أماكن ماعز اسيوى، وفقس درة هندى، وفقس نعام وفقس أميو، وفقس بط بليول.

-بانوراما للولادات الصغيرة لـزوج جديد لفقس العنز الأبيض.

- كشك البقرة

 - أنثى إنسان الغاب "تيتى"

-بيوت الزواحف "الثعابين والسلاحف البحرية والتمساح النيلى والحرباء والسحالى والأبراص".

 -أماكن إيواء الكودو الكبير الملقب (تيتو) مع باقى أفراد القطيع المكون من الأب (مون) والأم (هنا) والابن (بيبو) والابنة نوجان.

-بانوراما لولدات كتمبورا –قرد النيل الأزرق – ولدات قرد حبشى – ولدات عبلنج سودانى – فرس النهر – أبو حراب سودانى – فقس درة هندية – فقس أمازون – فقس زنجبارى.

 -عروض حيوان الإيلاند.

 -عرض خاص للنعام.

-عروض جديدة ببيت الزواحف وعروض جديدة للطيور.

-منافذ بيع منتجات الحديقة من ريش الطاووس والنعام وبيض النعام والأميو.

-مركز التعليم والوعى البيئى بالحديقة.

-الطيور والثدييات والزواحف النادرة.

-أماكن غزال الجنو الجنوبى.

 


حديقة حيوان الجيزة

بيت الدببة

الخدمات البيطرية

اماكن داخل حديقه الحيوان

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