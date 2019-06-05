عاطل يشعل النار فى شقة والدته لخلافات أسرية بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، طلب تحريات المباحث حول قيام عاطل بإشعال النيران فى منزل والدته بسبب خلاف أسرية، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لكشف أسباب الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بقيام عاطل بإضرام النار فى منزل والدته فى الساعات الأولى لعيد الفطر المبارك، بمنطقة المكس غرب الإسكندرية بجوار سور إحدى شركات البترول، لخلافات عائلية معها ومع شقيقه.

على الفور انتقل قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة أو شركة البترول، وتبين من المعاينة أن حدوث خلافات بين المتهم ووالدته على إثرها تركت المنزل خوفا منه، وأكد شقيقه أنه قام بتحطيم المنزل قبل إشعال النار وفر هاربا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.