طوارىء بموانئ البحر الاحمر وانتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انه تم رفع درجة الاستعداد بموانى الهيئة بالثلاث محافظات "السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء" خلال إجازة عيد الفطر المبارك و ذلك لاستقبال الركاب و العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم ومعتمرى بيت الله الحرام وكذا تداول البضائع حيث تم منع الإجازات واستمرار العمل بكافة موانئ الهيئة.

و شدد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لاستقبال الاعداد المتزايدة من العمالة المصرية والمعتمرين والتأكيد على ضرورة انتظام العمل بالموانى بنظام الورادى على مدار اليوم خلال اجازة عيد الفطر.

ورفع درجة استعداد الوحدات البحرية المملوكة للهيئة ووسائل الحماية المدنية والاطفاء بالموانى تحسبا لأى موقف طارىء مع تزويد الصالات بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع بالعمالة لخدمة الركاب والتنسيق مع الجهات العاملة بالموانى لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسرعة انهاء الاجراءات وتذليل كافة العقبات ويتابع مركزعمليات الهيئة الرئيسى مع مراكز العمليات الفرعية بالموانى حركة الركاب والبضائع واعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين الميناء وعدم السماح بدخول الافراد والمركبات بدون تصريح وكذا تشديد اجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الافراد واجهزة تفتيش الامتعة وتأمين الاسوار وتنظيم وضع الابراج المخصصة للحراسة على الأسوار وتأمين البوابات واغلاق غير المستعمل منها وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها.