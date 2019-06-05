طفل ملكى بآلاف الدولارات.. رقم صادم أنفقته ميجان ماركل احتفالا بابنها الأول

كتبت إيمان حنا

قالت المؤرخة والخبيرة الملكية أنجيلا ليفين، فى حديث لموقع "كونزيرفاتيف وومان" البريطانى، إن دوقة ساسكس ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطانى هارى، صدمت الرأى العام بإنفاقها 514 ألف دولار مؤخرا، منها 379 ألفا للاحتفال بمولد طفلها الأول.

واتهمت "ليفين" زوجة الأمير هارى بالبذخ والإسراف، بعد تواتر تقارير ومعلومات عن إنفاقها أكثر من 500 ألف دولار خلال العام 2018، قائلة إنها جددت منزلها بـ3.8 مليون دولار أنفقتها فى العام الجارى، وإن أسلوب حياتها باهظة التكلفة لا يلقى استحسان دافعى الضرائب.

وأضافت المؤرخة الملكية: "أعتقد أن ميجان كانت مسرفة فى بعض الأحيان، وهذا لا يُقبل بشكل حسن. من المعروف أن الملكة مُقتصدة، وقد امتنع بعض أفراد الشعب البريطاني عن دفع نسبة من ضرائبهم تتجه إلى ما يعتبرونه عبثا".

وأشارت الخبيرة إلى فستان قيمته 71 ألف دولار ارتدته الدوقة البالغة 37 سنة، لالتقاط صور خطبتها مع الأمير هارى. ويُقدر أن "ميجان" أنفقت 514 ألفا و980 دولارا فى العام 2018، وفق خبراء أزياء، أغلبها ذهب للملابس غالية الثمن.

ووصفت "ليفين" تكلفة الاحتفال بمولد طفلها الأول "آرتشى"، التى بلغت 379 ألف دولار، بأنها "مبلغ ضخم أيا كان من عرض أن يدفع من أجله، خاصةً بالنسبة لشخصية تدعو نفسها إنسانية. لذلك قيل لى إن أحد الأسباب العديدة وراء انتقال كل موظفى ومكاتب هارى وميجان إلى قصر باكنجهام، إذ يُتوقع من سارة لاثام مديرة العلاقات العامة المعينة حديثا تقديم تقرير إلى سكرتير اتصالات الملكة".