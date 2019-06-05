ضبط عاطل بـ 312 زجاجة مواد كحولية قبل ترويجها لشباب طوخ فى العيد

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل بحوزته 312 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع قبل ترويجهم وبيعهم للشباب فى العيد.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط "م ص م 33 سنة" عاطل وبحوزته 312 زجاجة مواد كحوليه مختلفة الأنواع ومبلغ مالى 220 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للإتصال بعملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12685 لسنة 2019م جنح المركز، وتولت النيابة التحقيق .