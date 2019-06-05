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ضبط شخص بحوزته أكثر من 21 ألف قطعة ألعاب نارية بالإسماعيلية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:07 م
ضبط شخص بحوزته أكثر من 21 ألف قطعة ألعاب نارية بالإسماعيلية العاب نارية بحوزة المتهم
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط حائزى الألعاب النارية ومحدثات الصوت، خلال عيد الفطر، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، بالإتجار فى الألعاب النارية ومحدثات الصوت.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وضبطه، وبتفتيش المحل الخاص به تم ضبط 21030 صاروخ وقطع ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع والأشكال- هاتف محمول- مبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه فى الإتجار بالألعاب النارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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