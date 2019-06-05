ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمعادى وحلوان

كتب محمد أبو عوض

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى القبض على اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بقسم شرطة حلوان، وسبق اتهامهما فى 22 قضية، وبحوزتهما مجموعة من مفاتيح السيارات المصطنعة، حال شروعهما فى سرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وكشفت التحريات عن اعترافهما بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات ، واعترفا بارتكاب عدد "7"حوادث بذات الأسلوب ، وأضافا بتصرفهما فى تلك السيارات لدى عميلهما "سيئ النية مقابل مبلغ مالى"5000" جنيه لكل سيارة، وبمواجهته بأقوال المتهمان أيدها ، وأقر بقيامة بتسليمه إحدى السيارات لعميله "سيئ النية" - جارى ضبطه - وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.