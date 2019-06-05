ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالتبين

كتب محمد أبو عوض

نجح رجال مباحث قسم شرطة التبين فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، أثناء عرضهما سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بمنطقة التبين البلد، وبحوزتهما سيارتين إحداهما مُبلغ بسرقتها بالإضافة إلى مبلغ مالى.

وبمواجهتهما قرر أحدهما بسرقة السيارة المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة المعادى.

وأكدت التحريات أنه سبق اتهام أحدهما فى 8 قضايا ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "سرقة"، وعرضها للبيع للمتهم الثانى مقابل المبلغ المالى المضبوط بحوزته ، واستخدامه للسيارة ملكه المضبوطه فى ارتكاب تلك الوقائع.

وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بعلمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة، وتم ضبط المتهم الثالث وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار- مفتاح فرنساوى- مفك، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة وإعادة بيعها لعميلهما المتهم الثانى بثمن بخس، وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.