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صور.. 23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:27 ص
صور.. 23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد
الوادي الجديد – ماهر أبو نور

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نشر مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 23 سيارة إسعاف في محيط الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن تجمعات مواطني المحافظة بمراكزها الخمسة.

وأكد الدكتور أحمد النفار، مدير هيئة الإسعاف بالوادي الجديد، تخصيص 23 سيارة إسعاف تنتشر بمختلف الأماكن الحيوية والمنتزهات العامة والحدائق العامة، لتلافي أي حوادث بنطاق المحافظة وتامين الاحتفالات بالعيد".

وفى سياق متصل رفعت محافظة الوادي الجديد، حالة الطوارئ منذ أمس الخميس، وشكلت غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، كما جري إلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأي طوارئ خلال أيام العيد.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تجهيزها لـ 72 ساحة خلاء، و144 إمامًا وخطيبًا و 400 مسجدًا حكوميًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك علي مستوي مركز المحافظة الخمسة، وتوزيع 100 ألف جنيه و10 أطنان مواد غذائية على المستحقين من أبناء المحافظة، وفتح 63 فمركز شباب أمام المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، ورفع درجة الطوارئ بجميع المرافق والقطاعات الخدمية طول أيام عد الفطر المبارك.

23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (1)
23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (1)

 

23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (2)
23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (2)

 

23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (3)
23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (3)

 

23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (4)
23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (4)

 

23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (5)
23 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالوادى الجديد (5)

 

 


الوادى الجديد

عيد الفطر

صلاة العيد

الخارجه

الداخله

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