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صور.. نتنياهو وزوجته يغيبان عن حضور جنازة زوجة الرئيس الإسرائيلى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:27 م
صور.. نتنياهو وزوجته يغيبان عن حضور جنازة زوجة الرئيس الإسرائيلى تشيع جنازة زوجة الرئيس الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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شيعت مساء اليوم الأربعاء جثمان زوجة الرئيس الإسرائيلى رؤفيلين ريبلين التى وفاتها المنية أول أمس عن عمر ناهز الـ 75 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وسط غياب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.

 

جنازة زوجة ريبلين فى غياب نتنياهو
جنازة زوجة ريبلين فى غياب نتنياهو

 

وقال الرئيس الإسرائيلى أنه يشعر بألم بالغ بتشييع جثمان زوجته "نحميا" إلى مثواها الأخير بعد زواج دام الـ55 عاماً ، شاكراً الحضور على توافده ومشاركته فى تشيع الجثمان.

 

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

وشارك فى الجنازة العديد من الشخصيات الإسرائيلية العام من بينهم وزراء سابقون بينما تغيب  رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزوجته سارة ، بعدما لم يتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة وانتهاء المهلة التى حددها له ريبلين لتشكيل الحكومة ومدتها 14 يوماً.

 

تشيع جنازة زوجة ريبلين
تشيع جنازة زوجة ريبلين

 

نحميا ريبلين
نحميا ريبلين

 

 

 

 


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

زوجة الرئيس الإسرائيلى

رؤفين ريبلين

اليوم الفسابع بلس

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