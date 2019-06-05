صور.. محافظ سوهاج يشارك أهالى قرية "سعد الله" فرحتهم بالعيد ويوزع الهدايا

سوهاج – عمرو خلف

شارك الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أهالى قرية سعد الله التابعة لمركز سوهاج فرحتهم بعيد الفطر المبارك، كإحدى القرى الأكثر احتياجاً، والتى تم حصرها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وهنأ محافظ سوهاج أهالى القرية بحلول عيد الفطر المبارك وأبلغهم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات .

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، إن المحافظ حرص على أن يتواجد وسط الأهالى والمواطنين فى أول أيام العيد، ووزع عدد من الهدايا المادية والعينية على أبناء وأهالى القرية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار "التوني" الى أن المحافظ استقبل المهنئين من أعضاء مجلس النواب، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى، وممثلى الاحزاب السياسية، والحركات الشبابية، الذين توافدوا لتقديم التهنئة فى جو يسوده الحب والمودة .

واستمع محافظ سوهاج لطلبات وأراء أهالي القرية، حيث وجه المحافظ بتوفير سيارة مياة للقرية فوراً نظراً لانقطاع المياة المتكرر، كما وجه مديرية التضامن الاجتماعى ببحث عدد من الطلبات لمواطنين يطلبون إعانة نظراً لظروفهم الصعبة، ووجه بدراسة انشاء ورش صناعية لشباب القرية.