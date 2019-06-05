صور.. محافظ جنوب سيناء يوزع كعك العيد بالكمائن ويتفقد استعدادات صلاة العيد

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الكمائن الأمنية بشرم الشيخ وطور سيناء، إذ قام بتوزيع كعك العيد كعادته كل عام، ومهنئًا القوات الأمنية بعيد الفطر المبارك، كما حثهم علي اليقظة والحماس في خدمة الوطن الغالي.

وشدد المحافظ على حسن التعامل مع جموع الوفود التي من المتوقع زيارتها لشرم الشيخ والأماكن السياحية خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وتيسير اجراءات التفتيش وعدم تكدس الاتوبيسات وتقليل الزمن

كما تفقد المحافظ استعدادات مدينة طور سيناء لإداء صلاة العيد باستاد طور سيناء، بحضور أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ اسماعيل الراوي،و كيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة، وعبد الحليم الجمال، رئيس جمعية انصار السنة، وشباب طور سيناء، وبحضور النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن طور سيناء.















