صور.. محافظ بورسعيد يزور مرضى مستشفى التضامن ويهنأهم بعيد الفطر

بورسعيد - السيد فلاح

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على زيارة مستشفى التضامن، في أولى أيام عيد الفطر المبارك، حيث قدم التهنئة للمرضي وأطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بعيد الفطر المبارك، والتقي بعدد من المرضي مقدماً لهم خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.

ووجه محافظ بورسعيد بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضي وسرعة الاستجابة لمطالبهم، مشددا علي تواجد اطقم الأطباء والتمريض علي مدار 24 ساعة بأقسام الإستقبال والطواري لسرعة التعامل مع اي حالات طارئة.

وكان محافظ بورسعيد قد زار عدد من أقسام مستشفى التضامن للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك برفقة الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة.