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صور.. محافظ بني سويف يعيد على المرضى فى أول أيام عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:16 ص
صور.. محافظ بني سويف يعيد على المرضى فى أول أيام عيد الفطر المبارك محافظ بني سويف يعيد على المرضى
بنى سويف : هانى فتحى

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قام المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بزيارة لمستشفى بنى سويف التخصصى، وتفقد أحوال المرضى فى بعض أقسام المستشفى، حيث رافقه اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والدكتورعبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق عبد المجيد مدير المستشفى، ومجموعة عمل الهلال الأحمر الذين يتواجدون بالمستشفى ضمن أنشطتهم المعتادة في مثل هذه المناسبات لتقديم الهدايا والعيديات على المرضى بالمستشفى.
 
وهنأ المحافظ المرضى بمناسبة عيد الفطر، وتبادل معهم الحديث عن أحوالهم الصحية والإجتماعية، متمنيا لهم الشفاء العاجل والتواجد بين أسرهم وذويهم في كل المناسبات السعيدة القادمة، وموجها القائمين على المستشفى بأهمية استمرار توفير كافة سبل الرعاية والراحة للمرضى بالشكل المطلوب، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم  من المستشفى.
 
وكلف محافظ بني سويف، مسؤولي المتابعة بالمحافظة بتسجيل أرقام تليفونات بعض الحالات لمتابعة تطورات حالاتهم الصحية، والتي تتطلب اجراء عمليات جراحية خارج المستشفى، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير اللازم ، وموجها وكيل وزارة التضامن لإتخاذ اللازم لصرف معاش تكافل وكرامة أو ضماني لبعض الحالات ذات الظروف المعيشية الصعبة .
 
وتفقد المحافظ، الأقسام الطبية بالمستشفى، مطمئنا على مستوى الخدمة الصحية، واطمأن على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام بالمستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة خاصة خلال أيام العيد.
 

محافظ بنى سويف (1)
 

محافظ بنى سويف (2)
 

محافظ بنى سويف (3)
 

محافظ بنى سويف (4)
 

محافظ بنى سويف (5)
 
 

عيد الفطر

محافظ بنى سويف

عيد الفطر المبارك

احتفالات عيد الفطر

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