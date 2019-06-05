صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد النادى الاجتماعى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، النادى الاجتماعى بالغردقة لمتابعة احتفالات أهالى المدينة بعيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ التهنئة لجميع للأهالى بالنادى الاجتماعى، بمناسبة العيد المبارك، مؤكدًا أهمية ضبط النفس والحفاظ على نظافة الأماكن العامة بالمدينة السياحية.

كما رحب بجميع زائرى الغردقة من كل محافظات الجمهورية، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بالمدينة الساحلية.

وقد أطمئن المحافظ على توافر كل الخدمات التى يحتاجها زوار المدينة من اسعاف لحالات الطوارئ وفرق أنقاذ وسيارات مطافى وخدمات أخرى.



جولة محافظ البحر الأحمر بالنادى الاجتماعى بالغردقة



جولة محافظ البحر الأحمر بالنادى الاجتماعى بالغردقة



جولة محافظ البحر الأحمر بالنادى الاجتماعى بالغردقة



جولة محافظ البحر الأحمر بالنادى الاجتماعى بالغردقة