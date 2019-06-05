صور.. محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، فى أول أيام عيد الفطر المبارك على القيام بزيارة لمقر دار الرحمة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية والتى رافقه خلالها المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونورهان السيد عيد، رئيس حى ثالث والدكتورة مها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لتقديم التهنئة لأبناء ونزلاء دار الرحمة من الأيتام وتوزيع الهدايا العينية على أبناء الدار فى جو من البهجة والسعادة ورسم البسمة على وجوههم جميعًا.

وخلال الزيارة أكد محافظ الإسماعيلية على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة لأبناء الدار والعمل على توفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام



محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لنزلاء دار أيتام