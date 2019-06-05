صور.. محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية يؤدون صلاة عيد الفطر

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة واللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد والشيخ عبد المنعم عبد العال، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ السيد عطية، مدير عام المتابعة بالمديرية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة وقيادات الأوقاف بأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "أبو بكر الصديق" بحى أول، وسط حشد جماهيرى كبير من مواطنى وشعب الإسماعيلية.

وأم المصلين الشيخ محمد عبد العظيم والذى ألقى الخطبة التى أوضح خلالها فضائل صيام شهر رمضان الكريم والجائزة الكبرى هبة الخالق سبحانه وتعالى لعباده المسلمين وهى الفرحة والسرور بعيد الفطر المبارك على المسلمين جميعًا.

وأشار خلالها إلى الاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفضائل المحبة والسلام ودعوة الدين الإسلامى الحنيف إلى التراحم والمودة ونشر المحبة والسلام والتسامح ونبذ الفرقة بين مختلف الطوائف.



















