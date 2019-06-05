صور.. محافظو بورسعيد والشرقية وشمال سيناء والقليوبية والبحر الأحمر يهنئون نزلاء دار المسنين ومستشفى الحروق بعيد الفطر

المحافظات - إيمان مهنى - السيد فلاح - عماد عرفة - إبراهيم سالم-محمد حسين

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الأربعاء، لنزلاء دار المسنين، فى أولى أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال مشاركتة الإفطار مع نزلاء الدار، على حرصه الشديد بالتواجد مع المقيمين فى الدار، مشيرًا إلى أن دورنا هو إدخال السعادة والبهجة عليهم، ومشاركتهم فى جميع المناسبات والاحتفالات، لأنهم أدوا رسالتهم ونجحوا فى تربية أبنائهم وحان وقت رد الجميل إليهم من خلال تقديم خدمة لائقة ومتميزة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لتوفير كافة سبل للراحة للمسنين، ولا تسمح بأى تهاون فى حقهم.

ووجه المحافظ مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير كافة أوجة الرعاية الاجتماعية والصحية لجميع المسنين، مقدما الشكر إلى المهندس محمد السيد على دعمة ورعايتة لدار المسنين .

رافق المحافظ كل من المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد السيد، وسوسن حبيش، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعادل عبد الفتاح رئيس حى العرب.

كما حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك لعمال النظافة وإهدائهم علب الحلوى لحرصهم على ممارسة عملهم خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

كان المحافظ، قد قام بعد أدائه لصلاة عيد الفطر المبارك وسط جموع المصلين بساحة إستاد الزقازيق الرياضى بالتوجه لمستشفى ههيا المركزى ومركز الحروق والتجميل بالمستشفى لزيارة المرضى وذويهم لتهنئتهم بالعيد، وقام بإهدائهم علب الحلوى، مؤكداً أن توفير الخدمة الصحية المتكاملة للمواطنين تأتى فى مقدمة أولويات العمل والمتابعة اليومية لكافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة .

كما زار مؤسسة تربية البنين والبنات بمدينة الزقازيق وقام بإهدائهم علب الحلوى وتهنئتهم بالعيد لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم ورسم السعادة والبهجة على وجوهم .

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لأعضاء الجهاز التنفيذى بإلغاء كافة الأجازات بالقطاعات الخدمية من مياه و صحة وصرف صحى و زراعة وتموين للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك .

شارك المحافظ فى الزيارة لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وقد شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، أمهات وآباء نزلاء دار المسنين بمدينة بنها الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قدم محافظ القليوبية بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار تلبية أى متطلبات لهم، كما قام بتوفير عدد من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.

وتابع المحافظ جولته، بتفقد مؤسسة البنين الأيتام ببنها، ومؤسسة البنات، وقدم لهن الهدايا العينية والمادية فى إطار مشاركته فرحة الأيتام عيد الفطر المبارك، كما ناقش مشاكل دار الرعاية مع مديرو الدار للتعرف عليها وسرعة حلها.

واختتم المحافظ، جولته بزيارة لمستشفى بنها التعليمي، ومستشفى بنها الجامعي، وتفقد أقسام الاستقبال والرعاية والحروق، وتفقد أحوال المرضى، واستطلع آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قدم لهم مجموعة من الورود والهدايا الرمزية.

وناقش المحافظ مع العاملين بالدار، عدد من المشاكل التى يعانون منها واعدا بدراستها وحلها فورا، مقدما لهم الشكر مشيدا بالترابط وأواصر الود التى تجمع بين العاملين ونزلاء الدار.

وشارك فى الجولة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، والدكتور مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب بجامعة بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وقد استقبل اليوم اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أهالى شمال سيناء المهنئين له وقيادات المحافظة التنفيذية بعيد الفطر .

وحضر المهنئين من رموز قبلية وأعضاء مجلس النواب، ومجموعات شبابية مختلفة، ورؤساء الجمعيات الأهلية لديوان المحافظة فى مجموعات خلالها أصطحبوا أطفالهم الصغار والتقطوا الصور التذكارية مع المحافظ أثناء تقديمهم التهنئة له، وحرص عددا من بينهم على الحضور مرتدين الأزياء العربية التقليدية لأبناء قبائل المحافظة من أبناء البادية .

وبدوره قدم المحافظ لمهنئيه بالعيد كعك العيد فى تقليد قال إنه تحرص محافظة شمال سيناء عليه كل عيد ويقيمه كل محافظ، لافتا إن محافظة شمال سيناء جميع من فيها من أهالى قريبين من بعضهم البعض وهم عائلة واحدة يحرصون على أن يتشاركون سويا فرحة العيد .

وفى كلمته للأهالى قال محافظ شمال سيناء إن مصر قوية والانتصار على الإرهاب يتواصل .

وأستقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، المهنئين بعيد الفطر المبارك، فى القاعة الرئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر.

وحضر استقبال المهنئين بالعيد مع المحافظ اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، واللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يهنئى المسنين بعيد الفطر



محافظ بورسعيد يهنئى المسنين بعيد الفطر

محافظ الشرقية يقدم التهنئى لمرضى مستشفى الحروق



محافظ الشرقية يقدم التهنئى لمرضى مستشفى الحروق



محافظ الشرقية يقدم علب الحلوى لعمال النظافة



محافظ الشرقية يقدم علب الحلوى لعمال النظافة



محافظ البحر الأحمر مع المهنئين بعيد الفطر



محافظ البحر الأحمر مع المهنئين بعيد الفطر