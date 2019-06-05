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صور.. محافظا الفيوم والبحر الأحمر يهنئان المرضى بالعيد ويوزعان الهدايا عليهم

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:06 ص
صور.. محافظا الفيوم والبحر الأحمر يهنئان المرضى بالعيد ويوزعان الهدايا عليهم محافظ الفيوم يهنئى أحد المرضى بعيد الفطر
الفيوم - رباب الجالى والبحر الأحمر - عماد عرفة

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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يرافقة اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام والمهندس حسن موافى السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الصحة والتضامن الإجتماعى ورئيس مركز ومدينة الفيوم ومدير المستشفى، بزيارة المرضى بمستشفى الفيوم العام للاطمئنان عليهم، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر .

وقام المحافظ بمنح المرضى الهدايا العينية، والعيديات، وكان فى استقباله الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وشملت الزيارة تفقد أقسام الطواريء والإستقبال والجراحة والعظام والعناية المركزة، وأكد المحافظ على متابعة أعمال الصيانة والتطوير بالمستشفى لتقديم الخدمة الطبية بشكل مناسب، كما شدد على وكيل وزارة الصحة بالمرور الدورى على النوبتجيات بمختلف المستشفيات، وضرورة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة، وأكد على كافة العاملين بالمستشفى من أطباء وأطقم تمريض ومعاونين العمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير سبل الراحة المناسبة للمرضى والمصابين.

وفى محافظة البحر الأحمر، زار اللواء أحمد عبد الله، المستشفى العام بالغردقة ومستشفى الغردقة العسكري، وقدم المحافظ التهنئة للمرضى بحلول عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تقديم الهدايا لهم

ومن المقرر أن يستقبل المحافظ التهانى بالعيد بديوان عام المحافظة بعد انتهاءه من زيارة المرضى بالمستسفى العسكرى لتهنئتهم بالعيد

وكان محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أدى صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة بالغردقة بحضور قيادات المحافظة.

محافظ الفيوم يهنئى المرضى بعيد الفطر (1)
محافظ الفيوم يهنئى المرضى بعيد الفطر

 

محافظ الفيوم يهنئى المرضى بعيد الفطر (2)
محافظ الفيوم يهنئى المرضى بعيد الفطر 

 

محافظ الفيوم يهنئى المرضى بعيد الفطر (3)
محافظ الفيوم يهنئى المرضى بعيد الفطر 
 
محافظ البحر الأحمر يهنئى المرضى بعيد الفطر (1)
محافظ البحر الأحمر يهنئى المرضى بعيد الفطر 

 

محافظ البحر الأحمر يهنئى المرضى بعيد الفطر (2)
محافظ البحر الأحمر يهنئى المرضى بعيد الفطر

 

محافظ البحر الأحمر يهنئى المرضى بعيد الفطر (3)
محافظ البحر الأحمر يهنئى المرضى بعيد الفطر

 

محافظ البحر الأحمر يهنئى المرضى بعيد الفطر (4)
محافظ البحر الأحمر يهنئى المرضى بعيد الفطر

 


الفيوم

البحر الاحمر

عيد الفطر

مستشفى الفيوم العام

مستشفى الغردقة العام

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