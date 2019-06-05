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صور.. قوات أمن تتوجه لمنزل صلاح لتأمين وصوله صلاة العيد بسبب توافد الجماهير

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:12 ص
صور.. قوات أمن تتوجه لمنزل صلاح لتأمين وصوله صلاة العيد بسبب توافد الجماهير قوات الأمن
كتب - محمد مراد - مصطفى عادل - مصطفى يحيى

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استعانت أسرة محمد صلاح بعدد من رجال الأمن لإخراج نجم ليفربول والمنتخب من  منزله، والتوجه لأداء صلاة العيد بسبب التواجد الكبير لبعض المحبين أمام منزله.
 
وشهدت اللحظات الاخيرة قبل اداء صلاه عيد الفطر بقوية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، وصول تعزيزات امنيه من قوات الامن، لتأمين مدرسة الشيخ محمد عياد الطنطاوي الساحة المخصصة لصلاة عيد الفطر بالقرية  والتي سيؤدي  اللاعب  محمد صلاح صلاة عيد الفطر المبارك بها، ويشرف على التأمين العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون. 
 
 
ونشرت مديرية أمن الغربية، قوات أمن أمام الساحة لتأمين الساحة، والتى سوف يؤدي اللاعب الصلاة فيها.
 
 
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صلاح

محمد صلاح

قرية محمد صلاح

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