صور.. جنازه عسكرية مهيبة لاثنين من شهداء كمين العريش بمسقط رأسهما بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية، جثامين الشهيدين محمد البربري ابن قريه حصه ابار والشهيد عبد الله الساوي ابن قريه قرانشو التابعتين لمركز بسيون، فى جنازه عسكريه مهيبة بعد ان استشهدا فجر اليوم فى هجوم ارهابي على أحد الاكمنه بالعريش.

وتقدم الجنازه العسكريه للشهيدين اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، والقيادات الأمنيه والتنفيذية بالمحافظة، والآلاف من أقارب الشهيدين.

ورفع جثامين الشهيدين على سيارة مطافي ملفوفين بعلم مصر، وانخرط المشيعون فى البكاء حزنا على فراقهما، وتم تشييع الجثامين لمثواهما الأخير كل منهما بمقابر عائتله.

وقدم محافظ الغربية والحضور واجب العزاء لأسر الشهداء، وقرر المحافظ إطلاق أسماء الشهداء على مدرستين تخليدا لذكراهما.