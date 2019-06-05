صور.. توافد المواطنين على الشواطئ العامة بالغردقة وحديقة الحيوان بالشرقية

البحر الأحمر - عماد عرفة والشرقية - حمدى عبد العظيم

شهدت الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، وخاصة شاطئ النادى الإجتماعى بمدينة الغردقة توافد ملحوظ من المعيدين فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

بينما كان النصيب الأكبر لشواطئ الفنادق الخاصة، وخاصة التى تمتلك أكوابارك، وألعاب مائية متعددة.

كما شهدت شواطئ رقم 4 و5 إقبالا ملحوظا، بينما فى مدينة رأس غارب، كان النصيب الأكبر لشاطئ المطار، كما شهدت الشواطئ البعيدة من المدن إقبالا محدودا من الأسر التى تعشق البعد عن شواطئ المدينة المزدحمة.

من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن جميع الشواطئ العامة مفتوحة للجميع، وتم تجهيزها تمام لأستقبال المعيدين.

ووجه المحافظ تعليماته لمرفق إسعاف المحافظة بوضع تمركزات سيارات الاسعاف بالقرب من الشواطئ العامة وتجمعات الأهالى خلال أيام العيد.

من جانبه قال مصدر سياحى إن نسب الأشغال العام بمدينة الغردقة سجلت أعلى معدلات بفضل المعيدين بفنادق المدينة، مؤكدا على أن أغلب فنادق الغردقة ترفع لافتات كامل العدد خلال العيد.

كما تشهد حدائق ومتنزهات محافظة الشرقية إقبالا من المواطنين بصحبت أسرهم وأطفالهم للاحتفال بعيد الفطر.

وقال المهندس أيمن لطفى مدير حديقة حيوان الشرقية، أن الحديقة فتحت أبوابها من السابعة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف لطفى للـ "اليوم السابع" أن الحديقة استعدت لعيد الفطر المبارك بمنع الإجازات والراحات للعاملين وعمل الصيانة الكاملة وتجديد دورات المياه والدهانات وتجهيز مبردات المياه بناء على تعليمات اللواء الدكتور رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

إقبال المواطنين على الشواطئ للاحتفال بعيد الفطر بالغردقة



إقبال المواطنين على الشواطئ للاحتفال بعيد الفطر بالغردقة



توافد أهالى الشرقية على حديقة الحيوان



توافد أهالى الشرقية على حديقة الحيوان



توافد أهالى الشرقية على حديقة الحيوان



توافد أهالى الشرقية على حديقة الحيوان



توافد أهالى الشرقية على حديقة الحيوان



توافد أهالى الشرقية على حديقة الحيوان