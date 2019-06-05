صور.. تواصل انتخابات برلمان الدنمارك وسط حالة من الجدل

كتبت جينا وليم ووكالات

توجه الدنماركيين لانتخابات برلمانهم اليوم الأربعاء، وبعد أيام من تصويتهم فى الانتخابات الأوروبية الأسبوع الماضى، يتجدد الجدل بشأن زيادة نسبة المقاطعين لعملية الانتخابات، وتشير استطلاعات الرأى إلى فوز المعارضة، على كتلة يمين الوسط التى يتزعمها رئيس الوزراء، لارس لوكه راسموسن.

وتسعى ميته فريدريكسن، زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى، إلى أن تصبح رئيسة الوزراء الجديدة للبلاد، وفى حال نجحت فى ذلك، فستكون ثانى رئيسة للوزراء فى الدنمارك.



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