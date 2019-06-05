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صور.. تفاصيل مقتل المتورطين فى استشهاد ضابط بمديرية أمن الشرقية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:33 ص
صور.. تفاصيل مقتل المتورطين فى استشهاد ضابط بمديرية أمن الشرقية احد المتهمين عقب مصرعه نتيجة تبادل اطلاق النيران مع القوات
كتب محمود عبد الراضي

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لقى 6 من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطين فى واقعة استشهاد ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية، مصرعهم خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية التى تسببت فى استشهاد الملازم أول عمر ياسر عبد العظيم من قوة مديرية أمن الشرقية أثناء قيامه بمطاردتهم عقب سرقتهم سيارة أحد المواطنين بالإكراه.

وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الشرقية.. حيث أمكن لفريق البحث التوصل إلى معلومات أكدتها التحريات بأن مرتكبى الواقعة "محمود.م" وشهرته محمود الزونجى "عاطل ، مقيم بمركز بلبيس بالشرقية، والسابق إتهامه فى "14" قضية (قتل، سرقة بالإكراه ، مخدرات ، سلاح ، إستعراض قوة) ، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى "14" قضية  (سرقه بالاكراه ، إطلاق أعيره نارية،  قتل، سلاح نارى ، إتجار فى المواد المخدرة ، شروع فى قتل)، و"محمد .م . ح "شقيق الأول" وشهرته محمد الزونجى (عاطل، مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه فى "10" قضايا  (مخدرات ، سلاح نارى ، سلاح أبيض ، إستعراض قوة ) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد "4" قضايا (مخدرات ، سلاح نارى ، إستعراض قوة، ضرب)  و"إسلام .إ .ع وشهرته إسلام الام "هارب" (عاطل ومقيم بمركز بلبيس، والسابق إتهامه فى  "5" قضايا (مخدرات، سلاح وذخيره ، إيصال أمانة، ضرب)، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية (سلاح وذخيرة ) و" محمود .ع ع ، وشهرته محمود العصلوجى (عاطل ومقيم الكتيبة بمركز بلبيس ) ، و"رمضان .ا .م وشهرته رمضان أبو عيسى (عاطل ومقيم بمركز بلبيس، والمطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضيتى (قتل ، مخدرات).

وبتكثيف التحريات تمكن فريق البحث تحديد موقع إختباء المتهمين بإحدى مزارع الدواجن المهجوره بناحيه كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق.. وعقب تقنين الاجراءات تم إستهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.. وفور  وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات التى تعاملت معهم على الفور لمدة ثلاث ساعات متصلة مما أسفر عن مصرع كلٍ من: المتهم الأول والثانى والرابع والخامس وإثنان من معاونيهم وهما "عصام .ع .م  " عاطل ومقيم بمركز بلبيس ) وشخص مجهول.

وضُبط بحوزتهم  (6 قنابل متنوعة " حارقة وهجومية ومحدثة للصوت") ،  "7" قطع سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق آلية ، بندقية آلية غربى ، طبنجة، مسدس صوت )- "12" خزينه متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات الآلية ،  8  هواتف محمولة ، مبلغ مالى وقدره (40 ألف جنيه) ، وجارى إستهداف المتهم الثالث وضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.

 

مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (1)
مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (1)

 

مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (2)
مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (2)

 

مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (3)
مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (3)

 

مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (4)
مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (4)

 

مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (5)
مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (5)

 

مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (6)
مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (6)

 

مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (7)
مقتل المتهمين باستهداف ضابط شرطة فى الشرقية (7)

 


استشهاد ضابط بالشرقية

ضابط أبو حماد

استشهاد ضابط

مقتل المتورطين في استشهاد ضابط

عناصر اجرامية

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو كريم

هو ده الصح والردع السريع .

تحياتي للشرطة خلصونا من الارهابيين والمرتزقة والمجرمين سريعا بدل الحبس والخروج والعوده للاجرام

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