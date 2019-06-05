صور.. تجهيز ساحة مسجد "عمر" ببنى سويف استعدادا لصلاة عيد الفطر

أيمن لطفى

أعد مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف العاصمة، سرادقا بالساحة المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر فى مواجهة المسجد بميدان الشهداء "المديرية " سابقا.

وفرشت أرضية الساحة بالسجاد، وشارك الاطفال فى تجهيز البالونات التى وضعت على مئذنة المسجد كما حمل الأطفال مجموعة من البالونات ولعبوا بها والتقطوا الصور التذكارية ابتهاجا بقدوم العيد.

كما علقت لافتات ترحيب بالمحافظ المستشار هانى عبد الجابر وقيادات الديوان العام مديرية الأوقاف والمصلين واللذين من المقرر أدائهم صلاة العيد بالساحة التى خصصتها مديرية الأوقاف ضمن 140 ساحة على مستوى المحافظة لأداء الصلاة بها.



















