سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المئات من أبناء الشرقية يزرون المقابر عقب صلاة عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:42 ص
صور.. المئات من أبناء الشرقية يزرون المقابر عقب صلاة عيد الفطر جانب من زيارة المقابر
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحرص المئات من أبناء محافظة الشرقية، وخاصة أبناء القرى على الذهاب للمقابر لزيارة موتاهم والمعايدة عليهم بعد تأديتهم صلاة العيدة مباشرة، وقراءة الفاتحة عليهم ووضع الجريد الأخضر عليهم، فيما تحرص السيدات فى الريف على زيارة المقابر فجر يوم الوقفة وهذه عادة متوارثة منذ عشرات السنين بقرى الشرقية، الذهاب السيدات ومعهن الأطفال لزيارة المقابر مع أذان فجر يوم الوقفة، وينتظرون أمام المقابر حتى ينتهى الخطيب والإمام فى أقرب مسجد مجاور للمقابر من صلاة الفجر، ثم يدخلون المقابر بعد قراءة الفاتحة لجميع الموتى بها، ثم تزور كل سيدة موتاها.

وبعد زيارة المقابر يفضل الرجال الذهاب مباشرة لزيارة الأقارب وصلة الأرحام، ويتبادلون التهانى مع أهالى القرى بالشوارع ومع الجيران، فيما تحرص السيدات على تبادل الكحك والترمس والحلويات، مع جيرانها، ويذهب أطفال القرية إلى الفناء الواسع بمداخل القرى للعب مع أصدقائهم.

وفي سياق متصل عززت مديرية أمن الشرقية من خدماتها الأمنية بالساحات المقرر تأدية صلاة العيد بها، فيما دفع مرفق إسعاف الشرقية بعدد 150 سيارة للتواجد بمحيط المتنزهات والحداثق.

وشدد مدير أمن الشرقية، اللواء جرير مصطفى، علي قسم العنف ضد المرأة بالتواجد المكثف بمحيط المتنزهات لضبط كل من تسول له نفس تعكير صفو احتفالات السيدات والفتيات بالعيد.

مقابر-فى-العيد-(1)
 

 

مقابر-فى-العيد-(2)
 

 

مقابر-فى-العيد-(3)
 

 

مقابر-فى-العيد-(4)
 

 

مقابر-فى-العيد-(5)
 

 

مقابر-فى-العيد-(6)
 

 

مقابر-فى-العيد-(7)
 

 

مقابر-فى-العيد-(8)
 

 

مقابر-فى-العيد-(9)
 

الشرقية

اخبار الشرقية

عيد الفطر

مديرية امن الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة