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صور.. العالم هذا الصباح.. صلاة عيد الفطر فى جاكرتا الأندونيسية .. نجوم فيلم "Dark Phoenix" فى حفل افتتاح العرض الأول بولاية لوس أنجلوس.. وجولة جون بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية للعام 2020 فى نيوهامبشاير

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:00 ص
صور.. العالم هذا الصباح.. صلاة عيد الفطر فى جاكرتا الأندونيسية .. نجوم فيلم "Dark Phoenix" فى حفل افتتاح العرض الأول بولاية لوس أنجلوس.. وجولة جون بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية للعام 2020 فى نيوهامبشاير العالم هذا الصباح
كتب : حسام الشقويرى تصوير : رويترز

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شارك نجوم فيلم"Dark Phoenix"  فى حفل افتتاح العرض الأول بولاية لوس أنجلوس، وقام جون بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية للعام 2020 بجولة فى ولاية نيوهامبشاير، وأدى الأندونيسيون صلاة عيد الفطر فى مدينة جاكرتا.

ولمزيد من التفاصيل:..

 

نجوم فيلم  "Dark Phoenix"

 يشاركن فى حفل افتتاح العرض الاول بولاية  لوس أنجلوس

شارك نجوم فيلم "Dark Phoenix"  فى الاحتفال بالعرض الاول للفيلم بولاية لوس انجلوس الامريكية وعر راسهم جنيفر لورانس وجيمس ماكافوي و نيكولاس هولت و جيسيكا شاستين.

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جولة جون بايدن مرشح الرئاسة الامريكية للعام 2020 فى ولاية نيوهامبشاير

قام المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية للعام 2020 بايدن بجولة ترويجية فى مدينة كونكورد عاصمة ولاية نيوهامبشاير ورد على اسئلة المشاركين فيما يتعلق ببرنامجه الانتخابى .

وبحسب الصور التى نشرتها وكالة رويترز للانباء يظهر بايدن اثناء مشاركته فى مؤتمر صحفى بمدينة كونكورد ويظهر بعض المواطنين الذين يحملون لافتات تاييد لبايدن .

 

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صلاة عيد الفطر فى جاكرتا الأندونيسية

أدى الاندونيسيون صلاة عيد الفطر فى مدينة جاكرتا ، وبحسب الصور التى نشرتها وكالة رويترز للانباء يظهر المصلون فى إحدى الساحات بمشاركة الأطفال والنساء  في ميناء سوندا كيلابا ، بينما يظهر بائعو البالونات كمظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد .

 

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اندونيسيا

امريكا

لوس انجلوس

صلاة العيد

أخبار عالمية

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