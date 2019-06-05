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صور.. الشرطة النسائية فى تأمين حديقة الحيوان بالإسكندرية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:40 م
صور.. الشرطة النسائية فى تأمين حديقة الحيوان بالإسكندرية الشرطة النسائية بالأسكندريه
الإسكندرية أسماء على بدر

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كثفت قوات الأمن بالإسكندرية والشرطة النسائية تواجدها بحديقة الحيوان بالإسكندرية وسط إقبال كبير من المواطنين فى اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.
 
 
كما سهلت قوات الأمن حركة دخول المواطنين ومنع الزحام داخل الحديقة وخارجها لمنع الارتباك المرورى.
 
 
يذكر أن مديرية أمن الإسكندرية أعدت خطة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك بالمحافظة بنشر القوات بكافة المحاور لتأمين الطرق وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين والمصطافين وخاصة بطريق الكورنيش والطريق الرئيسية والسريعة .
 
وتبدأ بتأمين ونشر الأكمنة على طريق مصر اسكندريه الصحراوي والطرق السريعة فى نطاق مديرية أمن الإسكندرية بالتعاون مع الأمن العام ومباحث الاسكندريه لتأمين المحافظة وفحص المترددين والمشتبه فيهم، بالإضافة إلى تأمين كافة الشوارع والأماكن العامة. 
 
كما كثفت قوات الأمن الإسكندرية من تواجدها فى محيط المتنزهات العامة والمراكز التجارية والسينمات والشواطئ للتدخل السريع فى حالة الزحام الشديد.
 
كما نشرت مديرية أمن الإسكندرية الشركة النسائية فى الشوارع والأماكن العامة لمكافحة التحرش.
بالإضافة إلى دور الحماية المدنية فى عمل مسح شامل لكافة الاماكن العامة واستعداد سيارات الحماية المدنية للتدخل السريع فى حالات الطوارئ.
 
وتم إزالة كافة الإشغالات من الطرق العامة لتسهيل حركة المرور على المواطنين والسيارات فى الطرق الرئيسية والسريعة ومنع التكدس المرورى .
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الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

حديقه الحيوان بالإسكندرية

الشرطة النسائية

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