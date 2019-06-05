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صور.. الآلاف من أهالى الغربية يتوافدون على المقابر فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:46 ص
صور.. الآلاف من أهالى الغربية يتوافدون على المقابر فى أول أيام عيد الفطر توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر
الغربيه محمد طارق

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توافد عدد كبير من أهالى محافظة الغربية، على المقابر لزياراتها، عقب أداء صلاة عيد الفطر، باعتبارها من أبرز العادات التى يحرص عليها الأهالى فى كل عيد.

وأدى أهالى الغربية، صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات والمساجد، المخصصة لأداء الصلاة على مستوى المحافظة، وتوافد الآلاف من الأهالى على ساحة الصالحين، التى تعد من أبرز ساحات المحافظة، وعقب انتهاء الصلاة تبادل الاهالى التهنئة موزعين الحلوى والتمر على المصليين.

 

توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر في اليوم الأول لعيد الفطر (1)
 

 

توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر في اليوم الأول لعيد الفطر (2)
 

 

توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر في اليوم الأول لعيد الفطر (3)
توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر في اليوم الأول لعيد الفطر (3)

 

توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر في اليوم الأول لعيد الفطر (4)
 

 

توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر في اليوم الأول لعيد الفطر (5)
 

 

توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر في اليوم الأول لعيد الفطر (6)
 

 

توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر في اليوم الأول لعيد الفطر (7)
 

 

توافد الآلاف من مواطني الغربيه لزيارة المقابر في اليوم الأول لعيد الفطر (8)
 

 


عيد الفطر

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أوقاف الغربيه

زيارة المقابر

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