صور.. إقبال متوسط على قلعة قايتباى فى أول يوم العيد

شهدت قلعة قايتباى، إقبالا متوسطا فى أول أيام عيد الفطر المبارك من الشباب، وأهالى الإسكندرية، وشهدت ساحة القلعة اللعب وركوب الدراجات والخيل.

وصرح محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، أنه وللعام الثالث على التوالى سيتم مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى 30/9/2019.

وأشار فى تصريحات صحفية، اليوم، أن ذلك جاء بناء على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وفى إطار الحرص على إتاحة مزيد من الوقت لدخول العدد الأكبر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الاثرى الهام.

وأكد متولى، على أنه تم تكليف عدد كبير من المفتشين للشرح لجموع الزائرين لتلقى المعلومة عن الأثر الهام، وكذا تكليف الحراسة الخاصة بمنطقة آثار الإسكندرية، للحرص على سلامة الزائرين بعدم تسلق الأسوار، كذا التنبيه بعدم الكتابة على الجدران وعدم إلقاء المخلفات، وتم التوجيه لدى شركة النظافة الخاصة بالتواجد بكامل طاقتها للحرص على إظهار القلعة بالمظهر الحضارى اللائق.