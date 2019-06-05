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صور .. إقبال كبير على مصيف بلطيم فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:15 م
صور .. إقبال كبير على مصيف بلطيم فى أول أيام عيد الفطر إقبال المواطين على مصيف بلطيم لقضاء عيد الفطر
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من الزائرين لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، واستمرار توافد أعداد المصطافين على مدينة مصيف بلطيم من محافظات الجمهورية، بينما استمرت حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم توفير جميع سبل الراحة لهم، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواد المصيف، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة عيد الفطر، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساء، وانتشار فرق الإنقاذ المدربة، وأفراد الشرطة، على الشاطئ لمنع أى مضايقات قد تحدث للمصاطفين، فى أوقات الزحام الشديد.

وأضاف المهندس فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم رفع درجة الإستعداد بجميع شواطئ المدينة، وفتح الحدائق العامة والمنتزهات خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال، وفتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مضيفاً أن من بين أسباب الزحام الشديد ما يتميز به مصيف بلطيم من هدوء فهو مصيف العائلات، إضافة لتوفير كافة احتياجات المصطافين، والمترددين عليه، من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما لجأ الآلاف لمياه البحر المتوسط لقضاء أمتع الأوقات على شواطئ مدينة مصيف بلطيم .

إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر (1)
إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر

 

إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر (2)
إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر

 

إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر (3)
إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر

 

إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر (4)
إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر

 

إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر (5)
إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر

 

إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر (6)
إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر

 

إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر (8)
إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر

 

إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر (9)
إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر 

 

إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر (11)
إقبال كبير على مصيف بلطيم في أول أيام عيد الفطر 

 


كفر الشيخ

عيد الفطر

مصيف بلطيم

قضاء عيد الفطر بمصيف بلطيم

توافد المصطافين على مصيف بلطيم

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