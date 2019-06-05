صور .. إقبال على شواطئ الإسكندرية منذ الصباح فى أول أيام عيد الفطر

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت شواطئ الاسكندرية، خاصة المجانى منها، إقبال كبير منذ الصباح الباكر فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للاستمتاع بهواء البحر، و قضاء إجازة سعيدة على شواطئ عروس البحر المتوسط الساحرة .

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أعلنت عن توفير 51 شاطئ لاستقبال الوافدين والمصطافين فى إجازة عيد الفطر .

وأوضحت الإدارة المركزية، أن الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، تنقسم إلى 8 شواطئ مجانية، هم؛ شاطئ المندرة بالمنتزة ثان، وشواطئ السرايا وميامي بالمنتزة أول، وشاطئ جليم بشرق، وشاطئ الأنفوشى العام بالجمرك، وشواطئ شهر العسل والهانوفيل بالعجمى، وشاطئ المكس بغرب، بالإضافة إلى عدد 22 شاطئ بنظام الخدمة لمن يطلبها، وعدد 19 شاطئ مميز، وعدد 3 شواطئ سياحية.