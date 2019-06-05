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صور.. إقبال على الرحالات النهرية بأسيوط فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:26 م
صور.. إقبال على الرحالات النهرية بأسيوط فى أول أيام عيد الفطر توافد المواطنين على المراكب النيلية للاحتفال بعيد الفطر بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى

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شهدت مرسى العبارات النهرية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، للاحتفال بأول أيام عيد الفطر، فى رحلة نيلية تستمر لمدة ربع ساعة، تقطع المسافة من حديقة الفردوس وحتى قناطر أسيوط، ثم العودة إلى كوبر أسيوط العلوى، ويبلغ سعر التذكرة 6 جنيهات للفرد الواحد.

وسيطرت مشاعر الفرحة والسعادة على المواطنين ورقص الأطفال، والشباب على أنغام الـ"DJ" احتفالا بالعيد.

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمى، مدير مشروع العبارات النهرية، أنه تم مراجعة شروط الأمان والحماية المدنية فى المراكب النهرية، وتوفير جواكيت للنجاة لتأمين الركاب وحفاظًا على سلامة وأمن المواطنين الراغبين فى القيام برحلات نيلية.

وكانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات والعبارات النهرية بالمحافظة، لفتحها أمام المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تعليماته لكل الوحدات المحلية بإلغاء إجازات رؤساء المدن والأحياء ومسئولى الحدائق وإنهاء أعمال الصيانة خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات الإسعاف الطائر بجوار الحدائق العامة والمتنزهات لتكون على استعداد تام لنقل أى حالات إلى المستشفيات القريبة.

الرحالات النهرية بأسيوط (2)
 
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الرحالات النهرية بأسيوط (9)

مرسى العبارات النهرية باسيوط

احتفالات عيد الفطر

رحلات نيلية باسيوط

حديقة الفردوس وقناطر اسيوط

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