صور.. إزالة مبان مقامة على الترع بكفر الشيخ

نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ قرارين إزالة مبان على ترعتى ميت يزيد والزاوية بزمام هندسة رى كفر الشيخ، وذلك فى إطار تكليفات الحكومة بإزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية قبل نهاية العام الحالى.

وتؤكد وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات على المجارى المائية وتنظيفها منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

يشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى وتكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى، وإزالة التعديات التى تتسبب فى إعاقة حركة سريان المياه بالمجرى المائى.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.