صور.. أهالى بنها يحتفلون بالعيد بـ"البلالين" بعد أداء الصلاة

القليوبية إبراهيم سالم

فرحة كبيرة عمت أهالي بنها بعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، من خلال قتح كمية كبيرة من "البلالين"، من فوق أسطح إحدى العمارات، لتعم فرحة كبيرة بين الأهالى.

وكان قد أدي الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور عشرات المصلين واللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ،مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير المباحث بالمديرية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتناولت خطبة العيد فضل عيد الفطر المبارك، وما ينبغي على المسلم أن يفعله خلال العيد من صلة الأرحام وزيارة المرضى ونبذ المشاحنات والتعاون على البر والتقوى.

وحرص المواطنين على تهنئة المحافظ بالعيد عقب الصلاة،كما حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معه، وقام المحافظ عقب الصلاة بمداعبة الاطفال الصغار وتوزيع الهدايا والالعاب معهم ابتهاجا بالعيد.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ بجولة على مستشفيات المحافظة وعدد من دور الأيتام للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتقديم التهنئة للأبناء الإيتام في يوم العيد.

وقال "عبد الحليم"، إن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين التجمعات والإدارة العامة لمرور القليوبية لتكثيف التواجد المرورى خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها، منها القناطر الخيرية ومدينة بنها.







