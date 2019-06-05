صور.. أب يحضن ابنه الغارم بعد الإفراج عنه: "ضنايا حبيبي.. تحيا مصر"

كتب محمود عبد الراضي

شهد حفل الإفراج عن السجناء بعفو رئاسي مشاهد إنسانية، من خلال جمع شمل الأسر، حيث سارع أب نحو ابنه الغارم وحضنه بقوة، قائلا: "ابني حبيبي.. ضنايا.. تحيا مصر.. تحيا السيسي".

وقال الأب، "محمد.ح": "ابني اقترض 35 ألف جنيه لمساعدتي في العلاج اثر تعرضي لحادث في قدمي ولكنه تعثر وحكم عليه بسبع سنوات سجن، لكن جاء قرار الرحمة بالإفراج عنه عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدخل الفرحة لقلوبنا من جديد.

وأفرجت مصلحة السجون، اليوم الأربعاء، عن عدد من السجناء بينهم غارمون بعفو رئاسي، لقضاء عيد الفطر المبارك مع ذويهم، في إطار لم الشمل.



حضن أب لابنه