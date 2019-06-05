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صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الصيني إلى 6.2% من 6.3%

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:23 ص
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الصيني إلى 6.2% من 6.3% صندوق النقد الدولى _ أرشيفية
رويترز

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خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2019 اليوم الأربعاء، إلى 6.2 بالمئة، بفعل اشتداد الضبابية التي تكتنف الخلافات التجارية، قائلا إنه إذا تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فسيكفل ذلك مزيدا من التيسير في السياسة النقدية.

جاء خفض التوقعات بعد شهرين فقط من رفع صندوق النقد تقديراته للنمو الصيني إلى 6.3 بالمئة من 6.2 بالمئة، وهو ما يبرز الضغط المتوقع على ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية بمليارات الدولارات.

وقال ديفيد ليبتون نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان "من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 6.2 بالمئة وستة بالمئة في عامي 2019 و2020 على الترتيب".

وأضاف "ما زالت الضبابية الشديدة تكتنف آفاق الأمد القريب، في ضوء احتمال تصاعد التوترات التجارية بشكل أكبر".


صندوق النقد الدولى

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النمو الصينى

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