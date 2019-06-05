صحة الدقهلية: 1500 قربة دم وبلازما فى 18 بنك دم يوميا طوال أيام عيد الفطر

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استعداد مديرية الصحة بالدقهلية بكافة قطاعات الخدمات الصحية بالدقهلية.

وأشار إلى أن بنوك الدم بالمستشفيات تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها، مؤكداً من توافر الدم ومشتقاته بكميات كافية من كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية والبلازما، وتوافر جميع فصائل الدم .

كما أوضح وكيل صحة القليوبية فى بيان له، أن محافظة الدقهلية، يوجد بها أكبر عدد من بنوك الدم، يصل إلى 18 بنك دم على مستوى المحافظة مقسمة إلى (9 بنوك دم تجميعية - 9 بنوك دم تخزينية) توزع على كافة مراكز المحافظة لخدمة المرضى .

وأكد على أن جميع بنوك الدم بمديرية الصحة بالدقهلية لا تعانى أى عجز بفصائل الدم المختلفة وعلى استعداد تام لإمداد مرضى المحافظات المجاورة لما يحتاجونه من قرب الدم .

وأضاف بأن جميع بنوك الدم بالمحافظة تم تزويدها برصيد كافى من قرب الدم والفصائل النادرة ومشتقات الدم من بلازما وصفائح، وذلك لتغطية الاحتياج اليومى الروتينى مع توافر كميات إضافية تحسبا لحالات الطوارئ بمتوسط رصيد قرب دم وبلازما يتعدى 1500 قربة يوميا.