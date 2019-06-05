سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الدقهلية: 1500 قربة دم وبلازما فى 18 بنك دم يوميا طوال أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:23 م
صحة الدقهلية: 1500 قربة دم وبلازما فى 18 بنك دم يوميا طوال أيام عيد الفطر الدكتور سعد مكى وكيل صحة الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استعداد مديرية الصحة بالدقهلية بكافة قطاعات الخدمات الصحية بالدقهلية.

وأشار إلى أن بنوك الدم بالمستشفيات تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها، مؤكداً من توافر الدم ومشتقاته بكميات كافية من كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية والبلازما، وتوافر جميع فصائل الدم .

كما أوضح وكيل صحة القليوبية فى بيان له، أن محافظة الدقهلية، يوجد بها أكبر عدد من بنوك الدم، يصل إلى 18 بنك دم على مستوى المحافظة مقسمة إلى (9 بنوك دم تجميعية - 9 بنوك دم تخزينية) توزع على كافة مراكز المحافظة لخدمة المرضى .

وأكد على أن جميع بنوك الدم بمديرية الصحة بالدقهلية لا تعانى أى عجز بفصائل الدم المختلفة وعلى استعداد تام لإمداد مرضى المحافظات المجاورة لما يحتاجونه من قرب الدم .

وأضاف بأن جميع بنوك الدم بالمحافظة تم تزويدها برصيد كافى من قرب الدم والفصائل النادرة ومشتقات الدم من بلازما وصفائح، وذلك لتغطية الاحتياج اليومى الروتينى مع توافر كميات إضافية تحسبا لحالات الطوارئ بمتوسط رصيد قرب دم وبلازما يتعدى 1500 قربة يوميا.

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

توفير قرب الدم بمستشفيات الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

72 ألف زائر لحديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر بحصيلة 370 ألف جنيه (صور)

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:20 م

صور.. تجمعات أهالى أبيس بالإسكندرية فى صلاة عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:07 م

صور.. آلاف المواطنيين والمقيمين يؤدون صلاة عيد الفطر فى سلطنة عمان

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:05 م

المواطنون يحتفلون بأول أيام عيد الفطر بركوب الحنطور والجمال فى الأهرامات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:17 م

إقبال كبير على المولات التجارية بدبى فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:11 م

هيئة الصرف: معداتنا جاهزة لأى طوارىء خلال إجازة عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:05 م

"فرحة وضحك ولعب".. حديقة الحيوان تستقبل زوارها فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم

شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم

طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30

طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30

دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة