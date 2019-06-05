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بسعة 10 آلاف م3 ..

شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر: الانتهاء من إحلال وتجديد خزان تكديس المياه بالقصير

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:13 ص
شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر: الانتهاء من إحلال وتجديد خزان تكديس المياه بالقصير يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد لخزان تكديس مياه الشرب سعة 10 الاف م3، والخاص بمدينة القصير، بالإضافة إلى تجديد عنبر حقن الكلور بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الشركة، أن أعمال الإحلال والتجديد، تأتى لضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة، والتى تتخذها الشركة لمراقبة جودة المياه، حيث يقوم فريق الإدارة العامة للمعامل، باجراء كافة التحاليل الكيميائية، والبكتريولوجية، والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها  للمواصفات الصحية المطلوبة.

وقال رئيس الشركة: يتم  الإشراف الكامل على المياه المنتجة، بدءً من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ، لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال عدد 9 معامل فرعية، و 5 معامل متنقلة، وكذا إنشاء نقاط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.


وزاره الاسكان

شركات المياه

محافظه البحر الأحمر

تحليه المياه

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